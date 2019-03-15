幣戰難免？美逼人幣穩定　或想打造「亞洲美元區」

外國傳媒報道，如果中美貿易談判導致人民幣匯率承諾回歸更嚴格管理方式，亞洲就可能會重新成為「美元區」。



德意志銀行駐香港的經濟學家Juliana Lee和Michael Spencer在一篇題為《布雷頓森林體系III》的報告中，提出了上述論點，意味着亞洲區的貨幣政策將更少地受到人民幣波動影響，而更多地受到美國聯儲局影響。



這樣一來，人民幣在亞洲外匯市場的影響力自然會下降。根據他們的分析，可能意味着各國央行減息空間縮小，轉而迫使財政部門增加支出。他們說：「如果中美兩國政府之間達成協議，前者將維持人民幣匯率穩定，這可能會對其他國家的貨幣產生重大影響。」



所謂「布雷頓森林體系」，是1944年7月至1973年間，世界上大部分國家加入以美元作為國際貨幣中心的貨幣體系。

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