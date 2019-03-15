股東施壓！滙豐高管「變相」減薪

滙豐控股(00005)發通告，任何新委任的執行董事以現金代替退休金津貼的額度，將由現時政策所載佔基本薪金的30%降至10%，即包括行政總裁范寧(John Flint)在內。



集團薪酬委員會主席梅爾莫指，經深入徵詢及聽取股東意見，以及考慮到新興市場慣例後，決定將執行董事的退休金供款減少，特別感謝現任執行董事提出，將其退休金津貼與新的薪酬政策看齊。



通告強調，有關政策須經股東於今年4月12日的股東周年大會上，進行具約束力的投票通過後方可作實。



外媒分析指，這是滙豐控股受到投資者壓力，以削減最高層管理人員的退休金現金繳存，這些高管將損失數十萬英鎊。根據該行目前政策，范寧將獲得價值37.2萬英鎊的年度退休金獎勵。修改後，以他目前年薪124萬英鎊計算，上述金額將削減至12.4萬英鎊。



此次下調使高管退休金繳存比例與英國大部分員工一致。員工的退休金繳存比例為底薪的9%，並可選擇再增加7%。

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