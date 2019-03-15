油價神秘推升力量！中國有「石油進口2025」？

外國傳媒報道，研究機構Sanford C. Bernstein & Co.指出，為了填補戰略石油儲備，全球最大石油進口國中國的石油進口量將一直增長到2025年，才能滿足需求。



報告指出，隨着油價下降，中國近年進口增加，可能已達到先前訂下到2020年前持有5.5億桶的目標。再者，在最近與美國貿易緊張局勢加劇之際，石油進口加速。不過，由於中國政府的政策是持有足夠石油，相當於達到90天的進口需求，這庫存可能需要增加近一倍，才能解決用油量持續增長的問題。



報告認為，中國的戰略石油儲備是全球需求之謎中最神秘的部分之一，儘管市場傾向關注中國的潛在需求增長，但實體石油市場會對中國進口的石油數量做出反應。



Bernstein指出，雖然自2014年以來，戰略石油儲備進口量增加大多是因油價下跌，但最近的儲備增加，可能是因與美國爆發貿易爭端，促使中國購買原油和黃金，而非美國國債。

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