低管理費不再是賣點！有ETF開始倒貼投資者

相對其他投資產品，交易所買賣基金(ETF)一直以低廉管理費作賣點，但一隻新面世、不收管理費，更「倒貼」投資者的ETF將改變行業格局。



外國媒體報道，新的行業參與者Salt Financial發行了一隻ETF：Salt High TruBeta美國市場ETF，目前管理資產約為1,000萬美元。



它的特點是，每當投資者投資1萬美元，Salt Financial將會注入5美元的資產，不過補貼是有限的，該ETF首次募集的1億美元可以享受補貼，截止時間是2020年4月30日。



一旦該ETF達到了一億美元的資本規模，或者到了截止時間，該ETF將收取29個基點的真實費用。

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