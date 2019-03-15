樓價UPDATES：買家入市意欲增　區區頻錄成交

樓市回調，買家入市意欲增加，各區二手市場連錄成交。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。



港島區



●鴨脷洲海怡半島17座中層D室，實用面積632方呎，三房一套間隔，原叫價1,150萬港元，最終以1,088萬元意頭價易手，實用呎價17,215元。



●鰂魚涌南豐新邨12座高層A室，實用面積585方呎，屬三房大戶，原開價995萬元放盤半年，終以950萬元易手，實用面積呎價16,239元，做價及呎價創屋苑同類型新高。



●北角居屋健康村康祥閣低層A室，實用面積319方呎，兩房間隔，已補價自由市場460萬元售出，實用呎價14,420元。



●北角佳景大廈高層03室，實用面積503方呎，三房間隔，以980萬元獲承接，實用呎價19,483元。



●柴灣杏花邨48座高層2室，實用面積約659方呎，三房連露台間隔，飽覽鯉魚門海景，以約1,173萬元成交，實用呎價約17,799元。



●港島南貝沙灣1期7座低層B室，實用面積約1,368方呎，三房一套連士多房間隔，外望開揚海景，連一個車位以3,560萬元成交，實用呎價26,023元。



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九龍區



●九龍灣德福花園Q座低層16室，實用面積558方呎，屬兩房間隔，成交價約838萬元，實用呎價約15,018元。



●將軍澳日出康城領都5座中高層LD室，實用面積約972方呎，四房一套連儲物室間隔，外望開揚山景，以1,200萬元成交，實用呎價約12,346元。



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新界區



●元朗爾巒珍諾華大道5座低層A室，實用面積774方呎，四房一套間隔，以835萬元沽出，實用呎價10,788元。



●天水圍栢慧豪園5座高層D室成交，實用面積498方呎，兩房間隔，以595萬元成交，實用呎價11,948元。



●天水圍居屋天頌苑J座高層7室，實用面積506方呎，兩房間隔，已補價自由市場480萬成交，實用呎價9,486元。而屋苑的H座高層3室，實用面積506方呎，兩房間隔，未補價第二市場售283萬元，實用呎價7,016元。



●天水圍嘉湖山莊麗湖居9座中層E室，實用面積446方呎，兩房間隔，獲租客以1.05萬元「即睇即租」，實用呎租為23.5元。



●屯門瓏門1座高層B室，實用面積約858方呎，四房一套連工人套間隔，獲換樓客以公司轉讓方式，以「一筆過」支付1,450萬元，實用呎價約16,900元。



●屯門市廣場7座中層D室，實用面積438方呎，兩房間隔，以530萬沽出，實用呎價12,100元。



●屯門卓爾居2座中層D室，實用面積約520方呎，兩房間隔，以678萬元成交，實用呎價約13,038元。



●屯門居屋兆安苑A座中層2室，實用面積495方呎，兩房間隔，以1.3萬元租出，實用呎租26.3元。



●東涌海堤灣畔5座中層A室，實用面積568方呎，兩房間隔，享機場海景，成交價750萬元，實用呎價13,204元。



●馬鞍山銀湖天峰3座低層B室，實用面積691方呎，三房間隔，以1,040萬元沽出，實用呎價15,051元。



●馬鞍山海栢花園1座中層H室，實用面積582方呎，三房間隔，以895萬元易手，實用呎價15,378元。



●火炭御龍山10座高層D室成交，實用面積762方呎，三房連套房及儲物房間隔，以1,196.8萬元易手，實用呎價15,706元。



●西貢白石台村雙號屋一樓戶，建築面積700方呎，以430萬元沽出，呎價6,143元。



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