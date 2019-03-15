投資別亢奮！美經濟領先指標響警

有美國經濟領先指標預示經濟放緩！外國傳媒報道，美國聯儲局系統發布第一份3月地區製​​造業指標，結果處於近兩年最低水平，增加了美國第一季經濟疲弱的迹象。



基於紐約州製造業調查的紐約州製造業指數從8.8降至3.7。雖然表明經濟活動略有擴張，但卻是2017年5月以來最低，大幅差過市場預期的10。



如果其他地區聯儲銀行的相關指標在未來幾周出現類似情形，可能會引發人們對經濟增長放緩程度高於預期的擔憂。



紐約聯儲銀行和費城聯儲銀行公布的製造業數據，被視為是美國ISM製造業採購經理指數的領先指標，而ISM製造業採購經理指數則是整體經濟領先指標。因此，上述數據遜預期，惹起市場關注。

－－－－－－

《骰寶坊》誠邀各地【賭王】【賭后】挑戰神人境界，每日更有百萬籌碼等你領取！立即免費下載，體驗《骰寶坊》最真實、刺激的多人在線骰寶遊戲！

遊戲下載：

https://goo.gl/i2t1yj



想睇更多一、二手樓精彩故事，即click以下連結：

新盤置啱睇

http://money18.on.cc/newflat/



二手置啱Feel

http://money18.on.cc/usedflat/