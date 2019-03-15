港島3大藍籌屋苑爆發！太古城兩年半最旺

樓市小陽春強勢持續，港島區3大藍籌屋苑交投同時大爆發。其中鰂魚涌太古城本月首15天已錄得19宗成交，為近兩年半以來最旺的3月份。



美聯吳肇基表示，近日該屋苑交投大增，相信是去年跌市後買賣沉寂，購買力積壓了數個月，現時市況好轉，增強買家信心回歸市場。



至於該物業最近一宗成交，為耀星閣中層D室，單位實用面積503方呎，1月份以1,000萬元放盤，其後略為減價至978萬元連租約易手，呎價19,443元。



同區康怡花園買賣交投亦不俗，中原楊文傑指出，該屋苑3月已錄約12宗成交，按月增加2倍，為約半年同期最多，期內平均實用呎價約18,095元。



他指出，當中P座高層8室三房戶，實用面積616方呎，連租約成交價1,180萬元，呎價19,156元。原業主早於1989年8月以133萬元購入單位，持貨接近30年，帳面獲利1,047萬元，升值幅度近7.9倍。



至於另一個港島指標物業鴨脷洲海怡半島，市況也相當暢旺，該行盧鏡豪表示，本月暫錄18宗成交，包括17座中層D室，實用面積632方呎，三房連套房間隔，以1,088萬元易手，呎價17,215元。相比2011年購入價530萬元，單位升值超過一倍。

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