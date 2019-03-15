夜市UPDATES：美股高開低走　港夜期高水百點

貿易談判樂觀情緒帶動美股高開，惟沽壓隨即湧現，道指目前報25,697點，跌12點或0.05%；標指報2,815點，升7點或0.27%；納指報7,682點，升51點或0.68%。



中美貿易談判來到以甚麼形式簽定協議的階段，港股期指夜市29,107點，升61點，高水95點。



政治風險方面，美國總統特朗普或運用權力，否決美國參議院通過一項決議。此前該決議推翻特朗普為修建邊境牆而宣布進入的「國家緊急狀態」聲明。



投資者需留意美聯儲下周的議息會議，市場預計美聯儲料將再次暗示將耐心對待加息決定的打算。本月受訪的經濟學家中約有18%表示，美聯儲目前已完成加息，下一步舉措將是降息，這一比例高於2月調查結果的10%和1月調查結果的4%。



另外，摩根大通首席經濟學家Michael Feroli改變了自己的「美聯儲觀點」，稱美聯儲2019年將不再加息，2020年只會加息一次。



英國國會通過延期脫歐，歐盟官方已經表示，英國需要為自己提出的延期申請找到理由。英國政府發言人表示，政府仍在為無協議脫歐做準備，將於下周一披露脫歐的後續舉措。



英鎊兌美元短線小幅波動，目前報1.3268，升0.20%。歐股全線向好，英股升0.65%；德股升0.87%；法股升0.91%。



【21:30】市場再次憧憬中美達成貿易協議，美股開市早段做好，道指升54點，至25,764點；納指升29點，至7,660點；標指升5點，至2,814點。



KeyBanc資本市場分析員Edward Yruma將對網購巨人亞馬遜的投資評級，由「持有」上調至「增持」，並給予目標價2,100美元，意味較周四收市價有近25%上漲空間。亞馬遜股價早段升1.15%至1,705.66美元。



全球第2大軟件商甲骨文預期，今季收入將按年持平或下跌最多2%，意味收入可能連跌四季，每股盈利預測亦遜預期，股價早段挫2.88%至51.52美元。

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