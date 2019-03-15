新盤UPDATES：瑧尚超購近3倍　NAPA加推洋房

新盤市道暢旺，除了多個樓盤連錄成交外，個別成交價更創項目新高，而即將發售的樓盤反應同樣踴躍。



●瑧尚累收逾300票 超額認購近3倍

消息透露，新世界發展(00017)旗下馬頭角瑧尚暫收逾300票，較首張價單80伙，超額認購近3倍，發展商表示將視乎市場反應及收票情況，積極考慮短期內提價加推單位，最快下周展開首輪銷售。



●【多圖】NAPA加推6幢洋房下周標售

會德豐地產常務董事黃光耀表示，旗下屯門NAPA加推6間獨立花園洋房，招標期由於下星期至6月30日，其中兩間為買家提供靈活裝修優惠，買家可以選擇發展商提供的裝修，或將相關費用自行設計。該盤累售385伙，包括371個分層單位及14間獨立花園洋房，共套現逾29.7億元。樓盤今日(15日)開放全新C6號示範洋房，樓高兩層，採3房雙套房設計，實用面積2,038方呎，另備806方呎的前後雙花園及585方呎天台。



●逸瓏灣8特色戶2325萬招標售 呎價逾2.2萬雙破頂

信和置業(00083)營業部聯席董事田兆源表示，農曆年後一手樓市持續暢旺，價量兼備，旗下大埔白石角逸瓏灣8，剛以招標形式沽出特色戶，創項目呎價及售價新高。單位為3B座頂層B室，折實售價2,325萬元，呎價22,399元。項目至今已售出297伙，套現金額逾25億元。



●粉嶺囍逸連天台戶呎售逾2.2萬破頂

信和置業旗下粉嶺囍逸，剛售出1座25樓C室特色戶，實用面積584方呎，平台及天台面積分別102與515方呎，成交價1,300.6萬元，呎價22,271元，創出項目歷來新高紀錄。



●【多圖】環海·東岸現樓會所曝光 料下周標售尚餘單位

九龍建業(00034)市務及銷售部總經理楊聰永表示，紅磡環海·東岸入伙以來，已售出的985伙中，已有逾9成完成收樓，交樓質素令人滿意。他指出，尚餘23伙大部分一房戶，料今日發出新銷售安排，明日(16日)起開放現樓予有興趣人士參觀，最快下周招標形式發售，呎價料挑戰項目新高，之前最高呎價逾2.35萬元。



發展商今日首度安排傳媒參觀會所及現樓單位，會所室內、外面積共約7,800多方呎，提供室外泳池、燒烤場及健身室等設施。而1A座35樓D室，實用面積375方呎，間隔一房設計，連天台298方呎，該單位指引呎價逾3萬元。

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