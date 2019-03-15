中國企業償債開始遇困　59%料今年經濟更差

外國傳媒報道，據法國信用保險市場領導者科法斯(Coface)的調查，受累於經濟增長放緩、信貸被收緊，以及債券違約上升，不少中國企業的現金流受到壓力，令支付能力開始出現困難。



該機構亞太區經濟師Carlos Casanova表示，基於上述原因，不少中國企業正採取較長年期的還款策略，以支持營運。該些較長年期償債條款在汽車、廣泛交通、建築、能源類別企業最常見。



該機構訪問了1,500家中國企業，有62%在去年曾延遲支付款項。整體來說，40%受訪者表示，去年延遲支付的情況有所增加，較2017年的29%為高。調查又發現，企業延遲支付逾180日的比例升至55%，相對2017年為47%。59%受訪者又認為，2019年中國經濟不會好過2018年，為2003年有調查以來，首次出現過半數比例看淡中國經濟。



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