東方日報B2：樓價漲5周愈升愈有　第一城飆16%最誇

樓市愈升愈有，二手樓價指數按周再升0.71%，已連漲5個星期，累升約2.07%，當中新界上車屋苑續為升市「火車頭」，沙田第一城實用面積呎價約16,336元，期間勁升16.7%。對於樓市是否已重拾升軌，有學者認為，現時屬調整期內的小反彈，相信要再觀望多三周才有明確走勢。



反映主要二手屋苑價格的中原城市領先指數報173.47點，單周升幅為約9個月最大。去年樓市高峰期間，該指數曾連升7個星期，歷史高位為188.64點，最新數字仍低約8%。



至於四個分區樓價指數，就以新界區漲幅最凌厲，於5周期間，新界東合共升4.46%最多，本周則漲約1.5%至185.45點。新界西則累升2.92%，較上周則增1.58%至158.97點。



相反，市區表現較遜色，九龍及港島區樓價指數，分別按周升1.09%與下跌0.32%。



事實上，受用家需求推動，細價屋苑流轉量增加，近日錄得零議價極速搶盤的沙田第一城，樓價升幅跑贏大市。中原關煜裕指，該屋苑本月錄17宗買賣，已追近上月全月約20宗的水平。買家出價亦趨進取，26座低層C室兩房戶，實用面積326方呎，放盤3日內，成功以一口價530萬元售，呎價16,258元。



同區二線屋苑升得亦癲，據上述代理行的樓價數據，河畔花園最新實用面積調整呎價約17,330元，5周亦漲約4.4%。屋苑本月已錄至少3宗成交，消息透露，當中E座極高層單位，日前以512.8萬元轉手，實用面積242方呎計，呎價高達21,190元。



據了解，該成交呎價屬樓市調整近半年後新高。而同區沙田中心本月亦錄至少3宗買賣，包括東寧大廈中層單位，實用面積292方呎，以558萬元獲承接，呎價再升穿1.9萬元價位。



新界其餘地區大型屋苑樓價漲幅亦顯著，東涌映灣園最新呎價約10,841元，雖然5周升幅只錄2.4%最小，但仍跑贏大市。屯門市廣場及同區大興花園，呎價報13,073及11,644元，漲幅同時超過6%。



樓市明顯轉旺，浸會大學財務及決策系副教授麥萃才卻認為，最近市況向上，與股市回升後的財富效應有關，市場剛性需求仍然強勁，但相信下季市況較難預測，要視乎中美貿易戰能否達成協議。



資深物業投資者吳龍飛則指出，樓市氣氛向上，帶動上車客入市情緒，他們怕遲買更貴，紛紛加快入市，成為近日樓市支持，故市場出現價、量齊升情形。他估計下個月會升得更快，但後市仍有隱憂，預期全年樓價只會平手。

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