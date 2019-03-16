業界倡開放賭權　准獨立經營賭場

澳門政府回歸後開放博彩市場，於2002年宣布批出3個賭牌，但之後在被質疑沒有充分解釋及有違立法原意情況下，容許每個主牌轉批一次，變成現時「三主三副」合共6個賭牌的局面。6個賭牌將於2022年一同屆滿，有賭業人士建議進一步開放賭權，容許符合要求者領取營運執照，獨立經營賭廳業務，讓博彩發展更蓬勃。



賭牌的招標工作在2001年11月正式展開，最後澳博(00880)、永利澳門(01128)及銀河娛樂(00027)投得賭牌。不過，澳門政府在2002年與銀娛就所簽合約進行修改，主要是銀娛兩大股東要求分牌，結果按澳門博彩法中「分專營」規定，批准銀娛以「轉批給」方式將賭牌一拆二，由銀娛持有主牌，威尼斯人獲發副牌。此例一開，澳博於2005年分拆副牌予美高梅，涉資2億美元（約15.7億港元）。永利澳門則於2006年將副牌以9億美元（約70億港元）天價，拆給新濠博亞，形成「三主三副」共6個賭牌。



澳門政府至今未交代如何處理日後賭牌問題，有賭業人士建議趁機將賭權進一步開放，由當局列出一系列條件，只要任何人符合所有要求，並繳付相關牌照費用，即可領取營運執照，經營賭廳，「可以做大個餅，真正百花齊放。」



澳門博彩監察協調局資料顯示，截至去年第4季，澳門共有41間娛樂場，合共6,588張賭枱。其中由澳博名下持有的佔大多數，共有22間娛樂場，銀娛佔6間，威尼斯人及新濠博亞則分別佔5和4間，而永利及美高梅則各自有2間。



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