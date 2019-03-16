泓景臺SSD戶鬆綁即走貨　3年帳賺逾200萬

消息指，長沙灣泓景臺2座低層E室，實用面積447方呎，建築面積645方呎，兩房間隔，望屋苑泳池景，以789萬元成交，實用呎價17,651元。



據了解，原業主於2016年3月以586萬元入市單位，持貨剛滿3年，毋須繳付額外印花稅(SSD)，帳面獲利203萬元，升值近35%。



●市場消息表示，粉嶺居屋榮輝中心1座中層J室，建築面積560方呎，實用面積468方呎，兩房間隔，以未補地價的居二市場價315萬元易手，實用呎價6,730元。買家為用家，原業主於1995年以80萬元購入，帳面獲利約235萬元，升值約2.9倍。

－－－－－－

《骰寶坊》誠邀各地【賭王】【賭后】挑戰神人境界，每日更有百萬籌碼等你領取！立即免費下載，體驗《骰寶坊》最真實、刺激的多人在線骰寶遊戲！

遊戲下載：

https://goo.gl/i2t1yj



想睇更多一、二手樓精彩故事，即click以下連結：

新盤置啱睇

http://money18.on.cc/newflat/



二手置啱Feel

http://money18.on.cc/usedflat/