平治、寶馬中國汽車齊減價！配合內地降增值稅

德國兩大汽車製造商平治(Mercedes-Benz)及寶馬(BMW)，因應中國將下調製造業增值稅率，先後宣布調降中國汽車的建議零售價，即日起生效。



平治下調Mercedes-Benz及smart在中國全部在售車型的廠商建議零售價，最高減6.4萬元人民幣(下同)，於3月16日生效。該公司指，中國將於4月1日下調增值稅，為貫徹減稅降費而降價。



寶馬亦於即日起下調在華的汽車建議零售價，涵蓋BMW和MINI品牌，包括在華生產的BMW 3系、5系、BMW X3等國產車型，以及進口車型BMW X5和BMW 7系，最高減幅6萬元。



另外，平治於中國的汽車售價在去年5月1日以來已5度減價。據公司官方數據，1月份，其全球銷量錄按年跌6.7%至約18.05萬輛，但同期中國市場交付量逾7.16萬輛，創歷史新高。

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