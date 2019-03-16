居屋搶爆：將軍澳一周錄8刁　富康花園放盤翌日即沽

樓市反彈，除了二手私人屋苑成交增加，二手居屋亦獲上車客追逐，交投飆升。世紀21物業(將軍澳)魏仕良表示，將軍澳區過去一周錄得8宗居屋成交。其中，富康花園2座一個中層E室，實用面積484方呎，放盤翌日即獲區內白居二買家以481萬元(未補價居屋第二市場)承接，實用面積呎價9,938元。



他續稱，原業主於2014年4月購入上址，當時作價276萬元(未補地價)，持貨至今轉售，帳面獲利205萬元，單位近5年升值約74%。



●市場消息表示，粉嶺居屋榮輝中心1座中層J室，建築面積560方呎，實用面積468方呎，兩房間隔，以未補地價的居二市場價315萬元易手，實用呎價6,730元。買家為用家，原業主於1995年以80萬元購入，帳面獲利約235萬元，升值約2.9倍。



－－－－－－

《骰寶坊》誠邀各地【賭王】【賭后】挑戰神人境界，每日更有百萬籌碼等你領取！立即免費下載，體驗《骰寶坊》最真實、刺激的多人在線骰寶遊戲！

遊戲下載：

https://goo.gl/i2t1yj



想睇更多一、二手樓精彩故事，即click以下連結：

新盤置啱睇

http://money18.on.cc/newflat/



二手置啱Feel

http://money18.on.cc/usedflat/