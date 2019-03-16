老年化嚴重　日企「舵手」平均年齡創新高

全球不少已發展國家都面對人口老化問題，日本的情況更嚴重，而且問題已伸延至企業的管理層。外國傳媒報道，帝國資料庫今年的「日本全國社長年齡分析」調查顯示，當地企業的社長(相當於企業CEO或總經理)平均年齡較去年再增加0.2歲，達到59.7歲，亦是有紀錄以來的新高。其中，上市公司社長的平均年齡，則為58.9歲。



該資料庫將97萬間企業來進行調查及分析，涉及當地多個行業。若按行業類別來劃分，社長年齡最高的是「不動產業」，平均達61.7歲，其次是「製造業」，達61.1歲；就算以年輕員工為主的「服務業」，社長平均年齡亦達58.2歲。



分析指出，由於日本年輕人口趨少，不少中小型企業的管理層都無法找到接班人承傳下去，令管理層老年化日益嚴重，影響企業發展步伐；而這類人手問題，亦非透過自動化就能解決，需要日本政府加以研究並制定解決之道。



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