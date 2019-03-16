三星S10在華銷情佳　分析料今年出貨量達4500萬部

正值蘋果公司iPhone銷售遇上冷鋒之際，三星在3月初正式推出的Galaxy S十周年手機S10，有望借此東風迎來銷情爆發。內地媒體報道，分析師從過去數周S10系列手機的預購反應來作推算，該系列手機今年的出貨量可望達4,000至4,500萬部的水平。



其中，Galaxy S10系列在中國的銷售表現最令人意外。據初步數字，該系列在華推出的首7天，預售量已超過上一代的S9系列全月銷量總和。須知道自從華為、vivo、小米等內地品牌迅速崛起後，三星在華的市佔率每況愈下，僅佔三數個百分點；因此，是次的預售表現，對三星來說已是十分鼓舞。



韓國媒體的報道亦指，S10系列在上半年的出貨量將達2,000萬部，相比去年的S9系列，多出約80萬部。



事實上，三星為了趁iPhone的滯銷，積極重返在華市佔的較前列位置，已為Galaxy S10系列做了一些切合內地市場的「貼心改變」，例如與多個內地科網平台，包括微信、摩拜單車、網易雲音樂等合作，內地用家可透過語音發微信紅包、打開掃描介面及點歌等。另外，該系列手機亦在出廠時貼上專用的屏幕保護貼，以及附送保護套等，與一般內地品牌的旗艦手機附加配備「看齊」。



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