葉尚志：港交所盈利前景看俏

第一上海首席策略師葉尚志在東方產經「專家點評」專欄中表示，港股經歷了首兩個月的持續上漲後，有逐步進入整固狀態的趨勢。前期熱點5G題材股出現降溫退潮，對於市場氣氛帶來打擊，但相信對於港股大市整體運行結構未造成太大破壞，對後市仍可維持正面態度。走勢上，恒指支持位見於28,200點水平，守穩其上，整固待升之局可望保持。



港交所(00388)在2月尾公布業績後，股價曾一度進入整固狀態，但總體反覆向好趨勢未出現改觀，相信仍將會是港股升市的火車頭主力，建議可關注吸納機會。



港交所去年純利93.12億元，創歷史新高，業績表現理想，但股價在業績公布前已偷步炒高，故績後反而進入整固行情。



到目前為止，港股今年的日均成交量有997億元，雖然未能達到去年的1,068億元水平，但是從5月開始，MSCI將逐步加大A股納入權重因子、富時指數也將於6月開始納入A股，相信A股資金流的增加，也將會對港股的成交量帶來聯動的提升，對港交所業績肯定有所推動。建議可於270元以下吸納，止蝕於248元，目標看305元。



第一上海首席策略師 葉尚志(作者為註冊持牌人士)

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