鄺民彬：內房股宜候調整收集

凱基證券執行董事及研究部主管鄺民彬在東方產經「專家點評」專欄中表示，內地公布多項經濟數據表現參差，當中工業增加值增速創2002年以來的最低，只升5.3%，加上中證監亦要求券商排查配資，令投資氣氛有所降溫。



另外，內地企業亦出現高位減持情況。據內媒整合Wind數據，3月以來滬深兩市主要股東淨減持金額已逾120億元人民幣，高於2月時的不足80億元人民幣，加上3月下半月的限售股解禁規模亦高於上半月，或限制A股表現。



港股方面，恒指技術上仍受制於29,000點，加上近日資金流向及投資氣氛有逆轉迹象，短線調整機會大，250天線為主要支持。



據國統局數據顯示，今年首兩個月，商品房銷售面積按年減少3.6%，而金額只增2.8%，遠低於去年同期的上升15.3%。不過，房地產開發投資增速則升至11.6%，高於去年全年的9.5%，反映市場對後市趨於樂觀。



事實上，今年的政府工作報告中，對房地產的着墨不多，中央繼續主張「穩地價、穩房價、穩預期」。雖然兩會亦有提及房地產稅法等多項立法調研及起草，惟市場料政府執行需時，對樓市短線影響有限。



另外，內房的短期資金壓力有所緩和，根據標準普爾統計，年內內房境外發行債券總額按年升逾三成，並已超越去年首季規模。同時，人行行長指，中國仍有一定的降準空間，料可增強整體市場流動性，對內房需求及企業的現金流均可起提升作用。



不過，投資者需要留意，近期內房股的股價已先行反映其行業利好因素，若未來銷售數據跟不上，將成為沽貨藉口，只宜待調整收集，並可先考慮大灣區資源較多的房企。



凱基證券執行董事及研究部主管 鄺民彬(作者為註冊持牌人士，其及其有聯繫者並無擁有上述建議股份發行人之財務權益)

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