陳鳳珠：汽車業有賴政策扶持

東興證券(香港)研究部總監陳鳳珠在東方產經「專家點評」專欄中表示，中國汽車工業協會公布2月份的內地汽車銷量按年減少13.8%至148.2萬輛，當中乘用車銷量跌幅達17.4%，但新能源汽車銷情理想，按年增加53.6%至5.3萬輛，顯示新能源汽車的需求持續增加。



雖然2月份的汽車銷情受到春節假期影響，惟今年首兩個月的乘用車銷量亦按年減少17.5%至324.3萬輛，或反映整體汽車需求有所下降。由於內地經濟增長放緩，加上汽車需求減弱，導致生產商放慢生產速度，2月份的汽車產量按年下跌17.4%至141萬輛。



近日不少內地品牌汽車進行減價，估計為去庫存作好準備，料內地的中小型汽車廠經營困難，大型汽車企業則持續增加研發以提升競爭力，及以出口支持銷情，預期未來內地汽車行業或會進行整合，淘汰及併購情況將會出現。自去年10月開始，內地的汽車銷情已轉差，故要留意今年內地推出的汽車業扶持政策能否刺激汽車銷情。



其實，內地汽車銷售佔整體消費約一成，因此近期疲弱的銷售情況或反映經濟狀況仍然較弱。為推動內需增長，內地將會促進汽車消費，如推動農村汽車更新換代、優化二手車市場、加快老舊汽車報廢更新等。



今年兩會召開期間，內地更提出要推動「汽車下鄉」，預期內地將會促進汽車品牌升級、繼續實施新能源汽車購置優惠政策等。故此，市場宜留意政策的細則及推出時間表，或有機會推動內地汽車需求恢復及刺激市場購買力釋放。



東興證券(香港)研究部總監 陳鳳珠(作者為註冊持牌人士，並沒有持有上述股票)

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