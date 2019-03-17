趙文傑：全球經濟放緩已露苗頭

俊賢資產管理行政總裁趙文傑在東方產經「專家點評」專欄中表示，剛結束量化寬鬆政策不足三個月的歐洲央行，在本月7日再度提出刺激經濟方案。行長德拉吉於記者會上宣布維持利率不變，預期年內不會加息。與此同時，宣布將於9月推出新一輛的定向長期再融資操作(TLTRO)，向銀行提供廉價貸款。此外，該行將今年區內的經濟增長預期，由1.7%大幅向下調0.6個百分點至1.1%。



投資者於去年普遍預期，歐洲在2019年開始結束QE，應代表經濟開始步入正軌，利率上升回復「正常」水平(歐洲央行目前的存款利率為-0.4%)。然而，這只是大家一廂情願的想法！



皆因當地的實體經濟狀況仍然不滯，在失去QE後若然勉強加息，後果將不堪設想，所以歐央行必定不會冒此風險。去年市場預期歐洲未來有加息空間，相信與美國去年加息多次不無關係，惟歐洲的情況比美國更糟。



中國方面，新出爐的貿易數據開始反映貿易戰帶來的影響。2月份出口按年大跌20.7%，雖說有春節因素，但綜合1至2月的出口數字，按年仍跌4.6%。因此，國務院總理已將今年的經濟增長預測下調至6至6.5%，較去年實際增長的6.6%為低，故在政府工作報告中提出多項將在今年實施的經濟刺激政策，包括減稅及增加基礎設施投資等。



踏入2019年，雖然環球投資市場氣氛好轉，股價上漲，然而全球主要經濟體的表現未有配合，反而出現放緩的迹象。除歐洲及中國外，美國的情況亦不容樂觀。



以就業數據為例，2月的非農新增職位為2萬個，較預期的18萬個相差甚遠；去年12月的零售銷售數據亦由下跌1.2%修定為1.6%。若股市與實體經濟的表現繼續背道而馳，股市的估值只會愈來愈高，產生的泡沫亦會愈來愈大。



俊賢資產管理行政總裁 趙文傑(作者為註冊持牌人士)

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