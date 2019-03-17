曜熊理財：歐洲基金投資情緒轉弱

曜熊理財策略董事馬煒喬在東方產經「專家點評」專欄中表示，全球幾大主要經濟體的增速都在放緩，最新資料反映出中國2018年的經濟增長比以往少，顯示美國加息和貿易問題已影響中國經濟增長。整體來說，全球經濟在今年可能同樣放緩。



中國2月製造業PMI錄得49.2，下降0.3個百分點，為2016年3月以來新低，且從2018年5月以來持續下行，這無疑表明當前經濟絕非快速回暖，近期市場出現對經濟過度樂觀預期的投資者應更加謹慎行事，股市始終會反映有關壞消息。



美國及歐洲亦有同樣情況，市場對聯儲局加息的預期急轉直下，從聯儲官員近期的發言和市場的預期中可以看出，加息預期比前幾個月變得更溫和，美國經濟增長將在2019至2020年有所放緩。另外，歐盟委員會亦將2019年歐元區經濟增速預期從1.9%下調至1.3%；將2020年經濟增速預期從1.7%下調至1.6%。



經濟增長放緩和地緣政治惡性循環的迹象，迅速打消了歐洲股票基金樂觀情緒。貿易摩擦、英國脫歐之路坎坷、意大利與歐盟在預算方面僵持不下，以及阿根廷和土耳其危機，均為未來歐洲基金帶來衝擊。

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