陳健豪：英鎊具備推上誘因

艾德證券期貨總經理陳健豪在東方產經「專家點評」專欄表示，隨着歐洲央行維持極為寬鬆的貨幣政策，並於9月份再推出為期2年的第三輪定向長期再融資操作(TLTRO)至2021年3月結束，加上美國公布最新的就業數據，其中非農業新增職位只增加2萬份，都進一步令市場確認環球經濟正急速轉弱。



不過，正因如此，環球央行亦先後在過去數星期放棄加息，除了歐洲央行外，人民銀行同樣放寬貨幣政策，亦因此令環球股市在如此背景下，仍然自年初至今錄得不錯的表現。



執筆時英國脫歐將進行過三關的關鍵時間，頭關執筆時已遭否決，距離3月29日的脫歐死線只有短短兩星期，談判仍然未有進展，結果遭否決一刻英鎊兌美元從接近1.33水平急跌至1.30水平，不過第二天又回升至1.31中位水平，似反映投資者已對英鎊急跌出現一定抗體。



對外匯炒家來說，因為消息難估，匯價可以隨着消息即時快上快落。不過對於英鎊用家來說，目前屬於比較吸引的水平開始吸納，從上周初的英鎊反應，已初步於1.295至1.330這接近300點子的區間內整固，一旦升穿或跌穿，都可以預期有另外近300點子的波幅。從1.2950向下延伸300點子，正令大家回想到英國國會1月以歷史性最大票差否決脫歐協議當時的走勢，英鎊最低一度跌至1.2670然後極速回升，因此筆者視此位為中線的好淡分水嶺，一旦連此位都跌穿，英鎊後市只能進一步看淡。



相反，一旦升穿1.33，下一阻力區將在筆者早前提及的1.35至1.37區間，此位亦是2018年第一季的低位支持區，因此在此區間入市目標必須升穿1.335甚至看1.370。對於英鎊用家，唯一的交易風險在於出現硬脫歐的情況，否則相信自去年於1.43跌至1.26的過程中，已反映了大部分無序脫歐的風險，亦解釋了為何到目前一刻，英鎊仍未有出現大跌的情況。



英國最新民意調查反映，英國於3月29日正式脫離歐盟的機會率從25%反而下跌至15%，似乎一眾投資者傾向相信英國要不就延長脫歐時間、甚至提前大選、二次公投，都不相信會出現硬脫歐的情景，亦將成為英鎊向上的推動力。

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