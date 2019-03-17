鄺紫珊：印度股市值得逢低布局

國際金融財務策劃師學會委員鄺紫珊在東方產經「專家點評」專欄表示，今年以來，資金明顯回流亞股，其中泰國、印尼、印度及菲律賓因有大選題材支持，可望對當地經濟政策有正面影響。在全球風險偏好增加，國際資金將很大機會率先回流亞股。



在亞洲股市中，受之前的印巴衝突影響，印度市場表現相對落後於其他亞洲市場。隨着印巴衝突淡化，加上印度大選的選情明朗化，讓當地股市又再度備受青睞，最近印度股市明顯表現較為優異。



年初時，印度股市曾先升後跌，主要受印巴局勢升溫、國會大選形勢不確定，以及金融市場流動性不足的影響，讓印度股市曾出現修正。隨後當地中央銀行調整貨幣政策，2月官方利率減息0.25厘至6.25厘，是2017年8月以來首次減息，有助紓緩市場資金的流動性。



另外，當地大選的選情不確定因素也逐漸釋除。印巴爆發衝突，現任總理莫迪作風強硬，反而大幅拉升其聲勢，市場普遍預期莫迪將可望勝出選舉並繼續執政，這均刺激印度股市朝正面走向。另外，莫迪在選前有望釋出農業補助及減稅，此舉料可拉攏農民及中產階級靠向莫迪政府。



事實上，近期印度公布的經濟數據並未如市場般悲觀，印度經濟增長率仍是新興市場中最快，預期未來兩年企業盈利都有雙位數增長，估計印度今明兩年GDP年增率將達7.3%及7.5%，而增長速度更是居全球主要國家之冠，故中長期仍是看好印度股市，當中較看好的是金融、消費、原材料等行業類股份。



不過，投資者仍需注意印巴衝突會否持續升溫，若衝突進一步擴大，對股市仍將造成短期衝擊；而選舉前或有機會再出現政治震盪，若印股有修正時，反而是值得逢低布局的時機。

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