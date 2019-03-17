鄭勤龍：墜機事件　波音手尾長

玄學金融家鄭勤龍在東方產經「專家點評」專欄表示，去年曾一度擔心會被中美貿易戰波及的美國波音公司，在近日埃塞俄比亞航空公司的波音737 MAX 8型客機墜毀後，如今卻竟又再被看成為中美貿易談判的籌碼。



事緣於在貿易戰中堅決不打第一槍的中國，今次卻率先宣布停飛波音737 MAX 8型飛機，而隨後有多達50多個國家跟隨下令停飛這款機型，故被美國媒體聯想成為可能是中方在貿戰中的戰略部署及打擊美股的手段。



最初美國仍然力撐波音公司，而且事後更有美國交通部長以身作則，乘坐737 MAX 8型飛機以示其安全性。不過，在航空公司員工及乘客皆對該款機型煞有介事的情況下，美國總統特朗普亦不得不大義滅親，緊急宣布將所有波音737 MAX 8和MAX 9型飛機停飛。



波音受此次空難消息影響，股價跌幅一度超過12%，市值蒸發逾270億美元，創下了自「911事件」以來的最大跌幅。但有分析認為，假若調查結果顯示埃塞俄比亞航空和獅子航空的事故原因相同，波音只需要更新飛行控制軟件，據估計每個設備的更新成本為200萬美元，總計不會超過10億美元的成本，之後對波音的經濟影響將微不足道。



同時，由於波音擁有的大量流動資金、財務靈活性、低槓桿率、市場地位和收入多元化，其信用狀況不會即時受到兩次墜機事件的影響。相反，假若空難的事故原因有所不同，波音的代價將會更大。該機型的飛機會在更長時間內被禁飛，還涉及修理和重大補償等支出，這更會迫使航空公司尋找替代方案。



據資料顯示，截至2019年1月底，波音737 MAX全系機型在全球總訂單已高達5,011架，已交付350架，未交付的4,661架佔該公司訂單八成。此外，波音更可能要面對大額的損失賠償。挪威航空表示，埃塞俄比亞航空公司發生墜機事件後，該公司停飛波音737 MAX 8型號客機，因此將要求波音賠償損失掉的營收及額外成本。



雖然有分析師認為，由於波音正準備升級飛行控制軟件，所以大範圍禁飛只屬短期問題，認為不會對公司造成長期風險。不過，此次事件的卦象顯示為《火水未濟》變《雷風恒》，「未濟」有代表未完之意，而「恒」亦有恒常之象。



綜合卦象以言，此次波音公司的墜機事件，似乎在反映波音公司的管理層管治能力不足，加上波音面對此次的公關危機並沒有恰如其分地好好處理，將來不排除會再接二連三地出現問題，所以此事件所造成的餘波實在不容忽視，而且亦對波音的聲譽造成了長遠的打擊。

─ ─ ─ ─ ─ ─

「東網Money18」全新功能「貼市貼士」，助你掌握投資先機

http://bit.ly/2sLtGDm



「互聯餘額」數據，助你掌握北水動向

http://money18.on.cc/connect/dqb.html

