呢間公司CEO年薪增逾1倍　飆至1.78億元！

外媒報道，荷蘭皇家蜆殼(SHELL)行政總裁Ben van Beurden去年的薪酬增逾1倍，至2,010萬歐元(約1.78億港元)！



他的薪酬中，佔比最多的為1,520萬歐元的激勵獎金，另包括153萬歐元的基本工資、300萬歐元的年度獎金以及32萬歐元的福利津貼等。



事實上，他於2017年的薪酬亦高達890萬歐元(約7,899萬港元)，達至英國富時100指數(FTSE100)上市公司CEO平均薪酬的3倍，至於去年超高薪酬曝光後，亦引來投資者的抨擊，不過，公司薪酬委員會堅持認為決定「適當」，且不會使用酌情決定權以減少獎勵。



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