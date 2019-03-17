潘梓生：油價升勢重新確立

亞達盟環球期貨研究及銷售部副總監潘梓生在東方產經「專家點評」專欄表示，油價從去年12月低位至今已反彈接近四成，去年第四季油價跌幅驚人，今年反彈也十分驚人。油價在去年特朗普不斷出口術干預下，加上供應出現過剩，而令油價急速下滑。即使油組在12月初決定減產，但由於減產幅度未能令市場滿意，加上市場認為油組礙於沙特記者被殺事件而不敢觸怒美國，令油價一直向下尋底。



油價直至油組公布實際減產數字超過油組決議，才確立近期急速的升勢。供應減少，布蘭特原油亦由期貨升水轉為低水，反映供過於求已告一段落。但由於美國原油供應仍然過剩，紐約油價仍只能於55至58美元區間整固。不過，近幾周美國公布原油庫存下跌幅度相對理想，美國原油供求關係也開始轉為平衡。



另外，油組開口表示特朗普言論是油價最新的不明朗因素，也警告美國不要通過NOPEC的反原油壟斷法，否則也會傷害美國內的頁岩油生產商，反映油組已不會礙於美國壓力而放棄支持油價。油價近日已突破55至58的整固區間，反映油價好友已重新主導油市，確立油價升勢延續，下一阻力目標將會上移至60至62美元。

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