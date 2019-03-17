備戰星期一：恒指重上兩萬九　睇專家點拆局

港股上周中段無氣無力，以反覆上落為主，到了上周五(15日)才一舉突破兩萬九關，收市升160點，報29,012點，守穩10日及20日線支持，全周累升783點。內地滬綜指三千點則失而復得，氣氛猶在。短期港股仍受中美貿易談判進展的消息所左右，月底前或會轉趨波動。



此外，近期業績股表現各異，加上部分年初炒到出煙的強勢股如5G概念股及中資券商股亦見回軟，究竟散戶應如何部署？不妨參考東方產經「備戰星期一」各專家就股匯及基金市場的分析與建議，作好備戰！



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