調查指7成美國人驚咗呢款車　你又敢唔敢坐？

個個都研究自動駕駛汽車，唔通個個都想坐咩。根據美國汽車協會調查顯示，約71%的美國成年人就害怕乘坐全自動駕駛汽車。而在一系列該款汽車事故發生前，有關比例為63%。



不過，受訪的美國人並非對所有自動駕駛汽車都表示害怕，約53%對用於機場和主題公園的載人交通系統自動駕駛汽車感到滿意；約44%受訪者願意使用該款汽車以運送食物或包裹；惟僅19%的受訪者願意使用有關汽車來接送孩子或親人。



至2029年，有55%的受訪者認為將有大部分的汽車擁有自動駕駛的能力。至於那些對自動駕駛汽車感到懷疑的受訪者，原因包括缺乏信任、願意放棄手動駕駛、認為技術未完善，以及道路情況不支援。



美國汽車協會總監Greg Brannon表示，雖然受訪者對全自動駕駛汽車的擔憂仍然很高，但他們仍願意採取措施，將有關技術融入生活中。相信在更可控、低風險的環境中，透過親身體驗，加上更強的教育，可緩解人們的擔憂。



有關調查於1月10至13日透過1,008次電話訪問進行，受訪者為18歲及以上的成年人。

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