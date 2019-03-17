樓價UPDATES︰西九四小龍本月已錄逾30宗買賣

二手市旺，交投、樓價同時向上，長沙灣西九四小龍三月份已錄逾30宗買賣，超越上月全月22宗，當中宇晴軒再錄呎價逾2萬元成交。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。



港島區



●堅尼地城泓都2座中層F室，實用面積約474方呎，兩房間隔，望海景，以1,098萬元交吉易主，實用呎價約23,165元，屋苑約有三成業主表示將計劃反價，但反價幅度較外區輕微。



●西半山福苑1座中層B室，實用面積1,223平方呎，套三房間隔，附有工人套房，業主以2,750萬元易手，實用呎價22,486元。



●北角豪廷峯2座低層B室，實用面積約792方呎，三房套連工人房間隔，日前以1,780萬元成交，實用呎價約22,475元。



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九龍區



●長沙灣西九四小龍本月錄逾30宗成交，已超越上月全月22宗，包括宇晴軒6座高層B室，實用面積554方呎，三房兩廳間隔，擁海景，獲用家以1,138萬元承接，實用呎價20,542元。



●長沙灣宇晴軒5座中層C室，兩房間隔，以820萬元放盤1個月後，獲區內客洽，議價後減價22萬元，以約798萬元成交，實用面積467方呎計，折合呎價約17,088元。



●土瓜灣傲雲峰5座中層A室，兩房兩廳間隔，原開價870萬元放售，經議價後單位最終減價20萬元或約2.3%，最終以850萬元沽出，實用面積479方呎計，折合呎價約17,745元。



●將軍澳蔚藍灣畔1座中層A室，實用面積488方呎，屬兩房間隔，同區上車客承接，成交價約806萬元，實用呎價約16,516元。



●將軍澳嘉悅2座低層F室，實用面積819方呎，屬三房一套加工人套房間隔，同區換樓客承接，成交價約1,280萬元，實用呎價約15,629元，原業主於2015年4月斥資969.6萬元購得，轉手帳面獲利約310.4萬元。



●將軍澳怡心園1座中層D室，屬三房間隔，實用面積約604方呎，開價約760萬元，議價後減價約65萬元，以約695萬元易手，實用呎價約11,507元。



●將軍澳新都城1期4座高層A室，三房間隔，以830萬元放盤兩個月後，獲區內客接洽，議價後減價30萬元，以約800萬元購入，實用面積526方呎計，折合呎價約15,209元。



●將軍澳藍塘傲錄得屋苑首宗二手成交，單位為6座低層H室，實用面積388方呎，一房間隔，最初叫價730萬元，議價後以682萬元易手，實用呎價17,577元。



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新界區



●屯門錦華花園A座高層3室兩房單位，實用面積約348方呎，議價後以每月11,400元獲承租，實用呎租約32.8元。



●屯門居屋龍門居1座低層F室，實用面積592方呎，三房兩廳間隔，區內首置客為「白居二」中籤者，即睇即買，於未補價第二市場以478萬元購入自用，實用呎價8,074元。



●屯門居屋兆禧苑E座高層9室，實用面積351方呎，一房一廳設計，獲區內首置客即睇即買，於已補價自由市場售426萬元，實用呎價為12,137元。



●屯門居屋兆邦苑中層11室，實用面積376方呎，減價10萬元後，不睇樓情況，獲外區上車客於已補價自由市場以390萬元購入自用，實用呎價10,372元。



●天水圍栢慧豪園5座高層G室，實用面積502方呎，兩房一廳間隔，無法睇樓下，獲外區投資客斥資565萬元購入，實用呎價11,255元。



●元朗爾巒珍諾華大道5座低層A室，享內園景，實用面積約774方呎，套三房間隔，開價約850萬元，新近獲外區換樓客以835萬元承接，實用呎價約10,788元。



●元朗溱柏錄得今年首宗四房單位成交，涉及為1座中層A室，實用面積954方呎，四房套房間隔，叫價1,050萬元，議價22萬元，以1,028萬元易手，實用呎價10,776元。



●天水圍嘉湖山莊美湖居2座低層D室，望米埔景，實用面積約544方呎，三房間隔，開價600萬元放盤僅一天，即獲外區首置客零議價「扑槌」承接，實用呎價約11,029元。



●天水圍嘉湖山莊美湖居1座高層F室，實用面積441方呎，兩房兩廳，放盤僅10天減價1,300元，獲區內分支家庭客以11,200元即睇即租，實用呎租為25.4元。



●天水圍嘉湖山莊景湖居2座高層F室，實用面積442方呎，兩房間隔，叫價530萬元，議價後以528萬元易手，實用呎價11,946元，新買家為區內分支家庭。



●天水圍居屋天盛苑C座高層13室，實用面積約530方呎，兩房間隔，未補價第二市場開價約430萬元放盤，獲外區首置客以418.8萬元承接，實用呎價約7,902元。



●沙田新城市廣場3期本月暫錄3宗成交，最新錄紅棉閣中層F室易手，實用面積652方呎，套三房間隔，叫價1,200萬元，議價後售1,150萬元，實用呎價17,638元。



●馬鞍山翠擁華庭7座低層A室，三房連套房間隔，以1,000萬元易手，實用面積757方呎計，每方呎價13,210元。



●粉嶺居屋雍盛苑三月暫錄約3宗成交，最新近錄得A座高層14室，實用面積426方呎，兩房間隔，議價後以未補價居二市場價348萬元沽，實用呎價8,169元。



●粉嶺碧湖花園5座中層C室，實用面積約441方呎，兩房間隔，望山景，以570萬元獲承接，實用呎價約12,925元，新買家睇樓多時，比較完同區多個屋苑後，終於決定購入。



●上水御景峰高層A室，實用面積約755方呎，套三房連士多房間隔，以920萬元獲承接，實用呎價約12,185元。



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