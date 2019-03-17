小米雙摺屏手機第二季推　平價策略撼三星及華為

外媒報道，小米雙摺疊屏幕手機將會在今年第二季推出，零售價可能會在999美元左右（約人民幣6700元），預計比三星、華為可摺疊屏智能手機價格更親民。



印度網站iGyaan援引供應鏈消息人士稱，小米可能會在4月到6月之間，在中國率先發布雙摺疊屏手機，隨後在全球市場上市銷售。價格方面，這款手機定價或低至999美元，將會目前已公布售價最便宜的摺屏手機。



資料顯示，三星Galaxy Fold以及華為Mate X售價分別是1980美元（約人民幣13,300元）和2,600美元（約人民幣17,500元）。



報道並指，考慮到三星Galaxy Fold、華為Mate X均是當下旗艦級規格。因此小米雙摺疊屏手機也有可能是旗艦級配置，比如驍龍855旗艦平台、8GB或者10GB內存、全新的MIUI交互等等。而摺屏技術方面，小米採用雙摺屏模式，有異於現時的向外或向內的單摺屏模式。



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