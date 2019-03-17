英國能否延遲脫歐　關鍵在接下來的這件事...

英國議會上周否決無協議脫歐後，亦通過延遲脫歐，但金融市場要感到安心仍為時尚早，因為英國是否真的延遲脫歐，甚至爭取到「更好」的脫歐方案，一切關鍵都在於其餘的歐盟27國。



從英國的立場來看，延遲脫歐不過是「由於國內意見尚未統一」，相信將於3月21日的歐盟首腦會議很可能會為英國延期脫歐的是與非而展開激烈爭論。



然而，目前歐盟27國最大的關注焦點並非英國脫歐，而是將於5月舉行的歐洲議會選舉。在持歐洲懷疑論極右勢力政黨抬頭之際，各國親歐政黨相信難以向背棄整合的英國和顏悅色。



另外，歐盟兩大國德國和法國的立場也迥異。雖然德國總理默克爾曾表示「必須找到某種解決對策」，但作為歐盟的盟主，德國目前不宜明確表態，並沒有打算由自己來充當中間人為英國花費精力。



相反，法國總統馬克龍對英國持嚴厲態度，這也將牽制德國的行動。德國政府高官也表示，「與對英政策相比，德法關係明顯更為重要。」

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