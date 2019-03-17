退休無憂︰70後創業家　36歲半退休月入數十萬

年近50歲的70後梁葆迅(Polsion)，36歲已達致財務自由。不過，在2006年半退休前，曾經歷工作上連番挫敗、1997年金融風暴致炒股輸身家的困局。然而，他並未言棄，更為自己訂立財務自由的目標，結果憑藉創業以及個人投資有道，不但成功翻本，並每月坐享約30萬元的收入。



Polsion在十多年前創業開設石油公司，但多年來不用上班及親身打理，靠公司每月賺取的利潤及期權投資收益，獲得豐厚收入。他自信道：「細細個已希望可以掌控自己人生，可以控制個人時間，覺得有錢就可以做到。」他指，自己出身於清貧家庭，小時候一家幾口租住面積百餘方呎的公屋。



雖然出身環境欠佳，但他勤奮好學，高考成績優異，並入讀城大，主修資訊科技，於1992年畢業後即投身社會工作。



他笑指，修讀IT並非因喜歡相關知識，而是想挑戰自己，入讀當年不易考入的學科。個性勤力的他未畢業時更已打暑期工，幫人寫程式賺生活費。大學畢業後，即加入一間全球最大的電筒廠，任職電腦支援部。在那個電腦發展剛起步的年代，他卻覺得前路茫茫。「曾遇到有同事話開唔到電腦，一Check之下發現，原來因為未插電！」他不願再處理這些低端電腦技術問題，故任職不久後，就轉至怡和集團工作，負責銷售手機系統。



●夥拍汽油供應商發圍

從事銷售工作，令他接觸到更多不同的人。他續指，當年身邊有朋友學歷較低，但因從事保險業而有過百萬年薪，令他更明白「打工仔難有出頭天」，故又轉行成為保險經紀，每月底薪5,000元再另加佣金。後來在朋友介紹下，又轉行做傳銷，希望透過銷售不同物品以求致富。



「人生最大挫折係做傳銷嗰5年。」當年想出人頭地，但結果奮鬥五年「得個桔」、賺不到大錢。惟這段日子令他明白成功有兩項要素，「其一要以他人時間為自己賺錢，其二以金錢為自己服務，從而達到自由！」



他因而想到創業，自己做老闆。他分享，當年香港只有幾間汽油供應商，又心想，汽車必須入油，故嘗試與供應商洽談合作，推出汽車使用的油卡。正因這次合作，令他組織到工作團隊，除開設公司，更研發石油副產品，公司業務在2003年上軌道，他因而賺到近百萬元的第一桶金，往後則放手予團隊處理公司事務，自己並未上班，只間中返公司簽文件。



●低吸股票期權賺百萬

除創業外，在大學畢業後，他一直有投資股票，當中特別熱衷於投資期權，以高槓桿方式進行買賣，惜1997年金融風暴捲至，他慘敗收場。雖然經歷過投資挫敗，但他未有放棄，於2002年時以30萬元於低位買入股票及期權，2003年時賺過百萬沽出。連同公司所賺的第一桶金，當年他共賺近200萬元。



他於2005年已財務自由，現時公司收入加上期權投資的利潤，月入約20萬至30萬元。由於公司有固定收入，當月利潤視乎期權的賺幅。



達到財務自由的目標後，他善用餘暇參與社區活動，加入多個組織如香港醫療輔助隊、香港童軍總會等，希望藉此協助青少年成長。至2006年，他決定為自己尋找一文一武的興趣，運動方面他學習打高爾夫球；靜態活動方面，則學習玄學，希望以命理風水等為人解憂。他於2011年開設風水命理學堂「天機教室」，有時會到工聯會開班教學，有時會舉辦活動分享。

－－－－－－

【早年盡沽貨 目前租樓住】

Polsion在股票上投資有道，亦曾大手投資物業。2003年沙士時，他以216萬元買入奧運站一個面積618方呎的單位，並向銀行敍做九成按揭，首期只需21.6萬元。



沙士後買賣曾賺2000萬

他表示，當年沙士疫情導致人心惶惶，並令樓價大跌，因此才有幸執到平貨。「原業主以250萬元買入該單位，連近30萬元嘅豪華裝修，該物業原值280萬元。」



買入第一個自住物業後，他手上剩餘近150萬元，於是又將資金買入大角咀多個單位投資，由2003至2011年間，他進行6次買賣，每個物業淨賺三至七成不等，扣除買賣開支，共淨賺近2,000萬元，而他曾於同一時期持有3個物業，租金回報最高達10厘。



2012年時，他認為樓市會下跌，故將所有自住及投資物業沽出。「依家諗番起，其實當年睇錯市，香港樓價不但冇大跌，反而係節節上升。」他在2014年時再度入市，以700萬元買入銅鑼灣單幢樓連裝修單位出租，每月租金收入3.4萬元。惟他現時未再買入物業自住，只租住何文田一個面積1,100方呎的單位，月租3.85萬元。



【買股講心得：頻繁買賣易睇錯市】

要投資成功，Polsion認為有兩點必須留意 。第一，不可以勤常操作，在金融市場，一年可以賺錢的機會只有兩、三次，因此要看準入市時機，並等待升浪才沽貨。



「喺剛過去嘅幾個月，恒指由26,000點上升至近期嘅29,000點水平，近3,000點嘅升幅應該有賺先啱！」投資部署方面，他現時每月只會做一至兩次小買賣，以保持對股票市場的觸覺，又認為買賣太多、睇錯市的機會就會愈多。



第二，不要太急進，通常市場消息流出後，股市都需要一段時間才會急升。「舉例，大灣區發展係未來大勢所趨，相關概念股於基建落成後，先會慢慢上升。簡單嚟講，係要通過閱讀及分析，做好功課先作投資。」



他又補充，每次投資前都要做足功課，例如很多年輕人抱怨樓價高企，但其實連樓都未睇過，又怎會知道真正市況？



－－－－－－

《骰寶坊》誠邀各地【賭王】【賭后】挑戰神人境界，每日更有百萬籌碼等你領取！立即免費下載，體驗《骰寶坊》最真實、刺激的多人在線骰寶遊戲！

遊戲下載：

https://goo.gl/i2t1yj



東網Money18「貼市貼士」功能，助你掌握投資先機

http://bit.ly/2sLtGDm