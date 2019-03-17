孖妹S檔案：奇趣指數　識炒有好報

投資講求Timing同眼光，但孖妹身邊有唔少保守嘅股友都拒絕冒險，齋炒追蹤港股嘅盈富基金（02800）就算，聽落似乎少咗啲樂趣，所以今期搵嚟啲得意產品刺激你哋，原來指數公司及銀行等不時推出唔少奇怪得嚟，但又創新搞笑，兼夾貼市賺錢嘅指數，等我哋逐一介紹啦！



謝：香港財務策劃師學會副主席 謝汝康



劉：渣打銀行大中華區高級經濟師 劉健恆



諸：華夏基金香港（ETF）業務主管 諸人進



Kitty：如果要將各項指數歸類，有無好提議？



謝：創新指數可分兩種，包括零售投資者喜愛嘅主題式指數，以及機構投資者喜愛嘅結構式指數。主題式指數涉獵多個範疇嘅股份，包括為人熟悉嘅人工智能(AI)、機械人及網絡安全；再新穎啲，例如大麻、區塊鏈及千禧年代機會等指數都有。



彩兒：大麻唔係毒品嚟嘅咩？若容許大麻股上市，咪即支持佢哋遺害人間？



謝：其實，大麻廣泛應用於醫療處方，具藥用價值。隨住加拿大政府將大麻合法化，單係2018年，就有20隻大麻股於美國上市，因此指數公司增設大麻指數。



Kitty：有隻ETF（交易所買賣基金）叫Horizons Medical Marijuana Life Sciences ETF（美股：HMLSF）於2017年喺多倫多交易所及美國上市，追蹤北美醫用大麻指數，8成嘅成分股為製藥業公司，注重醫療大麻及非娛樂用大麻行業嘅商業策略。基金價格年內大升近60%，表現驚人。



謝：除大麻指數外，區塊鏈指數都幾新潮。2018年初，我哋推出Reality Shares Nasdaq Blockchain Economy Index（RSBLCN），成分股主要研發及應用區塊鏈技術。而Reality Shares Nasdaq NexGen Economy ETF（美股：BLCN）就追蹤該指數。



彩兒：指數成分股包括部分中概股及亞馬遜（美股：AMZN）等，年內表現唔錯。



謝：Reality Shares獨創區塊鏈評分排名系統，以公司嘅區塊鏈業務佔比加權，為RSBLCN篩選股票，讓指數包含真正推動區塊鏈發展嘅公司。



Kitty：有別於以往嘅市值加權，呢個概念幾特別，且BLCN股價年內升約16%，都有說服力。



謝：台灣、韓國及內地ETF發行商對區塊鏈指數都幾有興趣，等當地證監會批埋，就會成事喇！坦白講，理解區塊鏈應用唔易，但無疑區塊鏈對科技新世代有好大貢獻，不容忽視。



彩兒：呢啲指數背後嘅深奧原理，唔係一時三刻能掌握。



謝：我哋都會特登搵科技專家及醫學博士幫手，解答專業難題，如分辨咩係區塊鏈，非人工智能業務；又或者咩係生化股，咩係大麻股。



至於研究人口統計學等題材，例如2016年推出千禧年代機會指數Nasdaq Global Millennial Opportunity Index（NQGMOI），就會從千禧年代嘅消費模式埋手，運用國家人口數據等，揀出相關消費行業。



Kitty：其成分股內有我鍾意嘅公司，例如蘋果公司（美股：AAPL）、Adidas（美股：ADS）等。



Kitty：本地股友最熟悉嘅指數就係恒指。



劉：其實，市場上有各類宏觀經濟指數，但都唔係用嚟做投資決定，而係為投資者、企業及政策決策者提供更全面嘅宏觀經濟資訊。



例如Renminbi Globalisation Index（RGI）係反映人民幣國際化程度嘅指標，佢會統計各離岸市場存款數量、跨境人民幣支付、點心債券發行及外國投資者持有在岸資產總量等因素。該指數喺2015至2016年有倒退，反映喺匯改後，人民幣貶值及中國經濟放緩嘅狀況。



彩兒：透過分析呢個指數，仲有冇咩新發現？



劉：去年下半年開始，貿易戰打得如火如荼，雖然離岸人民幣存款量未有反彈迹象，但從指數多方面分析，得出人民幣國際化進程不但無進一步減慢，離岸人民幣市場活動反而有所復甦。拉動指數嘅因素包括以人民幣結算嘅跨境貿易增加，以及隨着A股入摩（加入成為摩根士丹利指數系列的因子）、內地放寬外資配置A股及債券等規限，北向資金增加。



Kitty：除分析內地市場外，我知你哋有留意環球經濟，喺2011年已推出貨幣狀況指數（MCIs）。



劉：無錯，MCIs二月底嘅報告話，因聯儲局喺2018年加息4次，共加息1厘，以致美元升值及貨幣供應量減少。所以，料加息周期將近尾聲，惟今年下半年仲有加多一兩次息嘅風險。



彩兒：設計咁多樣化嘅指數，需要具備咩環境及條件？



劉：都要市場有需求，客戶有興趣了解，咁靠深入宏觀分析，增加市場透明度。另資料要齊全、易取，且有持續性，指數先至可靠及有參考價值。惟對於個別無經濟周期性嘅事件，運用一次性訪問或普查可能比運用指數分析更為適合。



Kitty：喺指數設計上有冇咩掣肘？



劉：無！都係跟番發表研究報告前慣常嘅嚴謹審批程序，另研究報告需具獨立性，分析中肯，無誤導。



彩兒：睇嚟銀行及指數公司分別設計嘅指數，用途都好唔同。銀行設計嘅指數，教育意味濃，為市場提供更多分析經濟嘅工具。指數公司設計嘅指數則實用性高，會畀基金公司參考，成為設計投資產品嘅基礎，創意度各有千秋。



謝：市場風格不斷轉變，指數嘅結構都要與時並進。我哋設計嘅指數，除咗包含市值加權，仲有特定業務或高息加權等因素。換言之，成分股嘅市值、特定業務規模或分派股息愈高，其佔指數比重就愈大。



謝：此外，我哋發現用技術指標，例如相對強弱指數（RSI）揀股，表現會跑贏恒指，並推翻基本面佳、股份長線才表現好嘅睇法。



Kitty：技術分析或結構式指數，聽落幾有用，但內容較悶，同主題式無得比。



諸：香港ETF市場較細且未算十分成熟，普遍散戶對ETF認知唔多，所以有多少少Gimmick嘅ETF選股策略，暫時都係較適合專業投資者，而非散戶。



諸：有別於香港市場，全球ETF買賣最活躍嘅係美國市場，其ETF成交額高，由此可見，美國投資者買ETF係家常便飯，一般美國人買嘅退休基金或透過獨立金融理財顧問（IFA）買嘅基金都有相關配置。



而因為美國市場胃納大，創新ETF都唔驚無人買，例如「Make America Great Again」ETF（美股：MAGA），其係追蹤支持美國總統特朗普嘅股份表現。



彩兒：侵侵概念嘅ETF！？的確幾搞嘢！



諸：我哋奉行由下以上嘅揀股策略，所以唔建議因某熱炒主題而追入個股，除非係成個被動主題基金，睇長線價值就OK。去年二月，華夏基金（香港）推出華夏MSCI中國A股國際通指數ETF，名為華夏A國際通（03197），就係食住A股入摩勢頭，為環球投資者提供渠道涉足A股市場。而最近，我哋認為今年嘅投資市場會由固定收益主導，所以花較多心思於設計貨幣市場基金上。

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