掌握Fintech 4大技能　年薪過百萬容乜易！

外媒報道，Fintech(金融科技)愈來愈受到投資者的關注，僅2016年該行業就獲得174億美元的投資。而到2017年，這個數字幾乎翻了一番，達到310億美元(約2,418億港元)。去年投資數字雖仍未見披露，但相信隨時又再翻一番。



報道稱，一個新行業的興起標誌着對相應人才的需求量也增大了，Fintech專業人員的薪資也水漲船高，年薪過百萬元比比皆是。



隨着Fintech勢頭逐年增長，對具有特定Fintech技能的專業人士的需求巨大，不過，要成為Fintech需要的人才，需要具備至少以下四項技能：



Skill 1：熟悉數碼化資產交易



主要工作的範圍是金融服務和金融科技行業，如加密貨幣、商業支付、現金貸款等。需要有相應的區塊鏈開發經驗，對於C/C++，Java等編程語言有着全面的了解。



在美國，此類從業人員的薪資可達每年13萬美元(約101.4萬港元)，經驗豐富的顧問或軟件工程師甚至可以得到更多的收入，達到25萬美元(約195萬港元)的年薪。



Skill 2：編程技巧



在Fintech就業市場，Java，JavaScript，C++，C#，Python和SQL的編程技能需求量很大。能夠開發移動應用程序、網站和全棧平台的高技能軟件工程師，對於創新的Fintech行業至關重要。



此外，還需要合格的程序開發和維護人員來開發和維護新產品和新產品的API。



Skill 3：機器學習、人工智能和深度學習



在金融服務公司，特別是投資銀行、對沖基金等公司尤其需要精通人工智能的高級人才。需要他們能熟練運用數據科學工具包、數據可視化工具、數據庫語言以及應用統計技能等。



Skill 4：網絡安全專業知識



Fintech初創公司特別容易受到信息安全的惡意威脅，此類攻擊同時也會對貨幣產生影響，損害公司聲譽、使業務關係變得緊張、甚至產生嚴重的法律後果。



根據數據統計，92%的獵頭認為，需要更多的金融科技人才，並且大數據、人工智能、風險管理將會成為熱門職位。

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