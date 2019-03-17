【產經專題】關稅壁壘消除　外資勢遷廠至東南亞

前稱《跨太平洋戰略經濟夥伴關係協定》(TPP)的《跨太平洋夥伴全面及進步協定》(CPTPP)，終於在去年12月底生效，總共11個成員國之間的關稅壁壘從此消除，其中越南和馬來西亞聚集眾多服裝和電子業廠房，受到零關稅和勞動成本便宜刺激，再加上中美貿戰糾紛令人憂慮，正吸引港資在內的外資進駐設廠。



由於美國政府對中國產品加徵關稅，不少美資以至日本企業去年下半年部署轉移生產基地的動作接連不斷。日資松下將汽車音響等車載設備的出口基地從中國轉移至泰國。而越南這個服裝生產基地吸引了日本消閒服裝龍頭UNIQLO母公司日本迅銷，將生產基地從中國遷往越南。另一個CPTPP成員國的馬來西亞，外商在該國的主要投資集中在電子產品，佔39.4%，不少外國電子品牌均在該國設廠。



CPTPP十一個成員國正式啟動零關稅指施，首當其衝的自然是現今的世界工廠的中國，除了在內地設廠的外資外，就連港資也覺得多了一個設廠選擇。不過，港商相信，中國的地位不會在短時間內就被取代。香港生產力促進局主席林宣武表示，香港廠商一直都有在東南亞各地設厰，然而東南亞市場勞動人口遠不及中國。



所以，他認為，中國仍具備充足的原材料及人口供應。另外，中國大方向是邁向零關稅，轉型並生產以高增值產品如珠寶，電子晶片等產品。整體而言，供應鏈每十年便會作出市場上的調整，因此對中國未來前景和發展狀況保持樂觀心態。



●業界︰內地設廠不再是「唯一選擇」

香港經貿商會會長李秀恒亦指，其實對港商來說，搬廠與否是很靈活和彈性的決定。一般來說，港商如要搬廠到越南等新興製造業生產基地，需要考慮以下三個因素，首先港商需要考慮當地的市場，及當地政府所設的條件；其次是成本問題，他坦言內地現在不再是唯一的選擇，能享受最便宜價格的選擇。最後是政治因素考慮，中美貿易戰帶來的增加關稅條例，為很多廠商帶來很多不確定的前景考慮。



因此，他表示，個人長遠目標而言，他將會部分生產設施搬去東南亞國家，一部分仍留在內地。



●中國轉型是必然進程

中文大學經濟學系副教授莊太量表示，中國從世界工廠轉型是必然的進程。隨着經濟水平上升，中國不應只依靠勞動力，反之應該尋求增值和轉型。中國未來應從長遠消費推動經濟，如進一步增加金融服務業比例，追趕歐美等國和提升科技水平等。與此同時，也可以開拓偏遠地區如東北及西北等，增加機場和港口，降低生產綫成本。



珠海學院商學院院長何濼生表示，中國現經歷過渡性的結構性轉變。其中包括高產值供應鏈遷入，低產值供應鏈遷出。而且，免關稅優惠更會成爲其中一個誘因吸引港商於CPTPP成員國的東南亞部分國家設厰，從而分散投資。



他並稱，同時間，亦能使更多貨品流通於東南亞市場，促進市場相互的貿易發展，呈現對整體經濟利好的狀態，並不會出現一個國家獨吞市場的可能性。

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