科技商機：美研發續航達5000公里電動車「充液電池」

外媒報道，在電動汽車這一新生領域，續航是廠商和消費者都糾結的問題。針對該問題，美國普渡大學(Purdue University)研究人員利用一種獲得專利的「流體」系統，開發一項新的電動汽車電池技術。



據了解，這項技術通過一種電池液生成驅動電動汽車所需要的電能和氫氣，目前在高爾夫球車等車輛上進行測試。



根據當前的進展，研究人員認為，它可以為電動汽車提供約4,800至5,800公里的續航里程。另新技術的零部件和電池液可以回收，在太陽能或風能發電廠充電後再次使用。



普渡大學知名教授John Cushman指出，只使用一種電池液的新系統能實現高得多的能量密度——有潛力達到鋰離子電池的3至5倍。這意味着電動汽車可以用上更輕的電池，有更長的續航里程，使流體電池成為電動汽車用電池的有力競爭者。



IFBattery高級工程師Michael Dziekan解釋，這種電池既生成電能，還以低得多的壓力存儲生成的氫氣。



新型充液電池用戶只需每行駛480公里更換一次電池液即可，整個過程與當前加油極為相似，所需時間遠遠短於給鋰離子電池電動汽車充電所需要的45分鐘。而一旦電池陽極磨損——行駛約5,000公里，更換它的時間與更換機油差不多，價格僅約為65美元。



這項新技術將改變下一代電動汽車的遊戲規則，因為它不要求斥巨資重建電網，目前的加油站經過改造就可以為它們服務。與現有的電池系統相比，它在易用性、安全和環保方面更有優勢。

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