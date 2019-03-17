【股王放榜】遊戲收入拖累　騰訊去年純利料僅增17%

「股王」騰訊控股(00700)周四(3月21日)公布業績，市場預期按非通用會計準則(non-GAAP)計算，該公司去年全年純利只有763.7億元人民幣(下同)，按年僅增長17.26%，較對上一年的增速43.38%顯著放緩，主要受到遊戲收入增長放緩拖累。有基金經理表示，儘管從操盤角度來看，現時並非做淡騰訊的時機，惟該公司要擺脫對遊戲的依賴並非易事，直言騰訊並非其科技股首選。



東網統計顯示，去年11月15日(騰訊公布去年首三季業績後翌日)至上周五(15日)為止，「北水」整體而言只是「彈出彈入」，累計透過港股通淨沽出騰訊約6.93億元。



券商高盛早前已將騰訊2018年、2019年及2020年年的non-GAAP純利預測分別下調3%、17%及12%，主要是遊戲收入前景轉弱，以及毛利率較低的業務佔收入比重增加，旗下投資收益亦不如以往樂觀。該行估計，騰訊手遊收入去年第四季按年僅增長8%，今年全年僅增15%，均較2017年顯著放緩。



●網遊下載量月挫9%

事實上，內地去年12月重新審批網絡遊戲版號以來，騰訊累計近十隻遊戲獲批，可惜王牌遊戲《絕地求生》、及早前遭凍結版號的《怪物獵人︰世界》未有在新版號名單之上。外電報道，該公司遊戲之下載量2月份按月跌9%，主要遊戲收入除《QQ飛車》外普遍錄得按月下跌。



中環資產投資行政總裁譚新強稱，今年內地批准的遊戲數目若有前年一半已不錯，但「騰訊重要嘅遊戲至今好似無一個獲批，如果賺錢潛力高嗰批過多一、兩季仲未獲批，可能會再次推低騰訊嘅估值。」他直言，單從科技股來說，現時他偏好微軟、亞馬遜及Salesforce等長於服務企業的美國雲端服務商，多過騰訊等中資網企。



市場關注視訊平台抖音等分薄用戶使用騰訊產品的使用時間。他分析，騰訊產品具優勢，綁上支付等功能的微信於內地居民生活中的地位，可見將來難被抖音等取代。不過，該公司要盡快擺脫對遊戲的依賴，透過其他方法補貼支付及雲服務發展。



他相信，廣告會是騰訊業績的亮點，以其產品的流量可望搶佔更大市場份額。「弊在佢以前為求唔影響用戶體驗，一直唔大力推廣告，到依家想谷又撞正經濟唔好。」儘管內地雲服務市場只是起步階段，可惜騰訊的基因並非面對企業，偏偏企業雲才賺錢，因此騰訊雲服務增長再快，賺錢能力存疑，更何況收入佔比依然太低。



西澤投資主席劉央看好騰訊股價會見1,000港元，較上周五收市價有178%上升空間。譚新強指：「我唔會依家去Short(沽空)騰訊」，因美國科網股近期反彈，現時外資對人民幣資產需求轉強，連同中央出招保持內地經濟穩定，港股不難再上，「無理由騰訊冧而個市會上，所以我暫時對騰訊唔會好悲觀。」



●子公司輪流放榜矚目

此外，騰訊旗下閱文集團(00772)周一(18日)公布全年業績，去年底在美國上市的騰訊音樂(TME)則於香港時間周三清晨首度「放榜」。市場預期閱文及騰訊音樂去年股東應佔盈利分別為7.9億及41.14億元，按年分別增長42.05%及210.25%。市場焦點勢放在兩家公司的付費用戶比率及人均消費上。



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