東江集團：加大中國市場　料年內相關收入翻倍

注塑及模具生產商東江集團(02283)主席李沛良表示，受到中美貿易戰影響，去年訂單確實有所減少，公司將持續提高自動化程度，透過降低成本來保持利潤增長。此外，今年將實施「外延內拓」策略，考慮在東南亞布局的同時，會加大中國市場發展，目標今年內地市場收入增長翻倍。



現時公司的模具及注塑產品涉足多個行業，包括手機及可穿戴設備、商業通訊設備、汽車及智能家居等。截至去年底為止，收入按年增加23.52%至22.98億元，惟整體毛利率跌至31.5%，其中注塑組件製造業務毛利率更按年下跌2.7個百分點至29%。



李沛良直言，儘管公司的產品沒有受到美國關稅清單影響，惟貿易戰影響整體市場氣氛，消費電子客戶去年降價壓力較大，公司必須讓利予客戶。不過，他強調不會無止境讓利，隨着市場淘汰落後的生產力，有信心毛利率會逐漸恢復。



行政總裁翁建翔表示，中美貿易談判逐漸明朗，今年客戶投資已較去年第四季樂觀。公司至去年底手頭訂單約7.88億元，今年首兩個月手頭訂單亦明顯按年反彈。他認為，5G將刺激消費電子產品的更新，公司作為硬件供應商，將會是受惠者。當中，尤其看好智能家居業務，相信其收入佔比可由去年的11%增至今年的15%。



他又提到由製造到訂單管理等，現時公司整個生產流程自動化比例約30%，去年引入存庫管理系統，相信未來自動化佔比仍有增加空間，料可進一步提升營運效益及成本。



除從成本入手外，公司亦積極開拓不同市場。李沛良指出，現正積極在馬來西亞及泰國等地找尋合適生產基地，惟當地供應鏈技術水平未成熟，「要計下數先，無迫切今年就要落戶當地。」



與此同時，他說公司過去以外國客戶為主，但現時全球貿易方式已有變化，期望可承接更多內地公司訂單，目標今年內地市場收入會增至8,000萬元。

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