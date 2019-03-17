m18講場：過去30年日本孩子最夢想的職業是...

日媒報道，日本第一生命保險公司公布平成30年間（1989年~2018年）日本孩子長大後最想從事職業的排行榜。登上男孩夢想職業榜第一位次數最多的是「棒球運動員」，乃第15次榮登榜首，其次是13次的「足球運動員」。



女孩方面，「餐飲店經營者」從1997年開始連續22年登上榜首，共計24次登頂，擁有壓倒性人氣。



從男孩的夢想職業來看，包括日本奪得世界棒球經典賽（WBC）冠軍的2006年和2009內，從2004年開始「棒球運動員」連續6年登上榜首。「足球運動員」從日本職業足球聯賽（J聯賽）創立的1993年開始，連續4年排在第1位，1996年「棒球運動員」和「足球運動員」並列第一。



另外，「學者·博士」2次登上榜首，「木匠」1次登頂。



從女孩的夢想職業來看，除了「餐飲店經營者」外，「托兒所·幼兒園老師」3次登頂，「糕點屋」2次、「護士」1次。與生活息息相關以及照顧人的工作很受女孩歡迎。



以上調查以日本全國的幼兒和小學生為對象，通過問卷調查的方式實施。而去年日本男孩夢想的職業是「足球運動員」，女孩子最夢想的職業則是「餐飲店經營者」。



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