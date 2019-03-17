樓價UPDATES︰海栢花園「象徵式減價」後沽出

二手樓價回升，業主即時收窄議幅，馬鞍山海栢花園兩房戶，放盤僅一個月，象徵式減價1萬元沽出。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。



港島區



●大坑尚巒高層B室，兩房間隔，獲區外換樓客以1,288萬元承接，實用面積549方呎計，折合呎價23,461元。



●北角威景臺A座高層13室，實用面積700方呎，兩房間隔，獲區外換樓客以1,528萬元承接，實用呎價21,829元。



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九龍區



●奧運站帝柏海灣2座中層C室，實用面積777方呎，套三房間隔，以2,138萬元易手，實用呎價27,516元。



●將軍澳居屋寶明苑寶柏閣高層4室，實用面積421方呎，上月放盤，未補價第二市場開價438萬元，放盤兩星期後獲白居二買家以430萬元承接，實用呎價10,214元，原業主持貨三年多，帳面獲利157萬元，單位期內升值約58%。



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新界區



●馬鞍山海栢花園4座中層E室，實用面積434方呎，兩房兩廳間隔，原開價700萬，放盤1個月，獲買家699萬元承接，實用呎價16,106元。



●西貢北圍村雙號屋一樓戶，建築面積650方呎，以550萬元易手，建築呎價8,462元。



●元朗映御2座中層J室，一房間隔，實用面積約394方呎，外區換樓客考慮不久，獲減價約10萬元後，終以580萬元購入，實用呎價約14,721元，原業主於2016年3月以約425萬元購入，持貨剛滿3年，帳面獲利約155萬元，物業升值約36.5%。



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