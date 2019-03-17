【地產專題】十大屋苑樓價齊反彈　康怡花園成交飆近6倍

中美貿易戰緩和，股市同時做好，撻著香港樓市，二手樓做價及成交量齊升。截至本月中，十大屋苑樓價於首季全部反彈，其中3個屋苑平均呎價按季錄逾一成升幅，當中天水圍嘉湖山莊最新呎價10,825元，不足三個月漲幅已達12.9%最多。而期間一半項目交投量都倍升，並以港島區表現較理想，鰂魚涌康怡花園升5.8倍最勁。



綜合市場資料，上述10個藍籌物業中，以嘉湖山莊樓價漲幅最明顯，期間已錄近100宗買賣。中原伍耀祖表示，該屋苑去年11月樓價已見底，用家眼見樓價未有再跌，恐短期內回升，即火速決定入市。



●新都城呎價萬六 飆12%

去年底嘉湖山莊平均呎價僅約9,584元，現時已重上萬元水平，目前約200個放盤中，兩房單位叫價已由500萬元起，按季高出約13.6%。



將軍澳區二手市暢旺，料為近期較多二手成交的地區之一。香港置業劉浩勤稱，區內不同類型單位選擇多，上車客入市後，沽貨的業主亦可原區換購大單位，帶動成交量顯著向上，加上叫價進取，樓價亦急升。



他又指出，以區內指標新都城為例，最新平均呎價約16,795元，不足一季已漲約12.5%。該物業實用面積363方呎兩房戶，入場費達650萬元，與去年底600萬元相比，高約8%，而當時同類最低做價，曾跌至570餘萬元。



●海怡入場費3個月貴百萬

此外，港島指標二手樓之一鴨脷洲海怡半島，同期平均呎價亦上升12%至約16,919元，今年買賣成交宗數急升5.2倍至62宗。中原盧鏡豪指，該盤累積多時的購買力一下子釋放，令交投量飆升，消化大批盤源。現時僅餘約10個可睇樓的買賣鎖匙盤，兩房更只有1至2個，入場費近三個月亦上漲100萬元，即使連租約低層放盤叫價，都由850萬元起。



除價格升勢顯著，十大屋苑整體交投量同時激增，近一季暫已錄多達580宗成交，較去年第四季大升近96%。該行楊文傑稱，康怡花園樓價較同區其他大型屋苑仍落後，故受買家追捧，以致交投量暴升。目前實用面積466方呎兩房戶，叫價由820萬元起，而實用面積596方呎三房放盤，則由1,050萬元起。



至於過去兩日該批藍籌盤表現，根據代理行數據顯示，期內共錄16宗成交，按周跌20%。而整體市況方面，利嘉閣數據顯示，截至本月中為止，全港二手住宅登記錄6,592宗，較對上一季錄6,027宗多約9.4%。



理工大學建築及房地產學系教授許智文認為，今季樓市回暖令不少業界人士「跌眼鏡」，相信是利率未有變化，加上中美貿易戰緩和，令市況向好。他又指，第二季樓市買賣及樓價料有機會延續旺勢，但下半年則要視乎息口走勢。



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