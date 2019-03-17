沈振盈：大戶似營造跌不下走勢

訊匯證券行政總裁沈振盈在東方產經「另類指標」專欄表示，3月份港股大幅波動，前周恒指升到29,241點之後急速掉頭，兩三日間急插近1,000點，跌至28,200點水平。到了上周又大幅反彈，重上29,000點水平。由於市場主流評論不斷唱好，氣氛及情緒令到投資者已按捺不住，魚貫入場。



技術走勢上，前周的急跌及上周的反彈，已營造了一個跌不下去的感覺。前周五的下跌浪底位，正好是250天線，圖表派正大條道理吹噓牛市已經確認，所謂的「牛熊分界線」有支持，圖表上正不斷營造一跌就升返上去的走勢。



然而，基本因素上，卻絲毫沒有轉好的迹象，消息上的利好憧憬，亦已過分反映，兼且預期的利好情況，反而有變壞的迹象。現時的「跌不下」的表象，只是大戶力托指數，有所圖謀而已。



若以玄學的判斷，本周的日子仍是好壞參半，可能繼續營造跌不下的走勢，先跌後反彈。好淡的分界線，還看28,500至28,700點的支持區會否失守。



本周每日的股市走勢預測：

周一(甲寅日)：天干地支皆屬木，全木之局，反覆上落。

周二(乙卯日)：天干地支皆屬木，全木之局，持續弱勢。

周三(丙辰日)：天干屬火地支屬土，火生土之局，先升後回。

周四(丁巳日)：天干地支皆屬火，全火之局，反覆回升。

周五(戊午日)：天干屬土地支屬火，火生土之局，相對強勢。



訊匯證券行政總裁 沈振盈(作者為註冊持牌人士)

─ ─ ─ ─ ─ ─

「東網Money18」全新功能「貼市貼士」，助你掌握投資先機

http://bit.ly/2sLtGDm



「互聯餘額」數據，助你掌握北水動向

http://money18.on.cc/connect/dqb.html

