財經評論：韓經濟金玉其外　港慎防敗絮其中

香港、新加坡、台灣，加上南韓，在上世紀九十年代被譽為「亞洲四小龍」。三十多載過去，論經濟發展，南韓成就可謂首屈一指，一躍成為科技文化發達國，無論是汽車到手機等硬實力，抑或明星打扮等軟實力，皆令人趨之若鶩。惟繁華背後，年輕人生育率破底、銀髮族就業新高，實為社會悲歌。誠然，香港情況「五十步笑百步」，實須引以為鑑。



南韓近日公布2月就業狀況，雖然失業率回落至3.7%，就業職位增約26萬個，按年升1%，為13個月以來最多，但若仔細地看，新增就業人口過半數為「銀髮族」，即60歲以上在職人士按年增39.7萬，創1982年有紀錄以來新高；與此同時，壯年就業人口持續減少，例如30歲年齡層就業人口驟減11.5萬、40歲更減12.8萬，顯示該國未能為年輕一輩創造較好的就業待遇。



面對生活逼人，老人家退休無期，年輕人怎膽敢生育？根據官方數字，南韓去年生育率跌至0.98，遠低於維持人口穩定所需的2.1，為1970年開始搜集數據以來，首次低於1，較2017年的1.05再創新低。有當地年輕女性直言，社會競爭太激烈，把孩子帶來這世界是「罪惡」，反映愈來愈多已婚家庭不願生育兒女。



諷刺的是，南韓去年才剛剛躋身發達國地位，人均收入突破3萬美元，為全球超過五千萬人口的國家之中，第七個有此成就的地方。惟這反而印證着經濟繁華、遠離赤貧，竟不能圓滿實現「老有所終，壯有所用，幼有所長」。更不堪的是，若人口斷層持續，不足9年，南韓人口就會開始下跌。



當地專家歸納原因，不外乎經濟成果僅落在少數大企業手裏，家庭收入增長跟不上，形成實質購買力下降，年輕人難覓出路，怨氣甚重，與現今香港極為相似。港府作為把關者、坐擁逾三萬億港元財政儲備資產，責無旁貸。管理學上有謂「木桶理論」，簡言之是任憑怎樣發展最長的木條，若忽略最短的，木桶盛水量始終不會變多。經濟發展固然重要，懂得分享成果更有必要！若政策只向大企業傾斜，到最後只會積聚民怨，年輕人前路茫茫，不願生育，經濟怎可有持續性？



據去年全球最幸福地區排名，香港在「亞洲四小龍」之中敬陪末座，排76位；相反，被視為四小龍中經濟發展最慢的台灣排26位。新加坡及南韓則排34位及57位。上述排名加上南韓數據，港府實須反思，切勿忽略扶助弱勢社群，這才是水能載得更多的關鍵。

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