【歐洲危機】外憂內患夾擊！法國香檳銷量倒退

外媒報道，法國香檳酒行業委員會(Comité Interprofessionnel du Vin de Champagne，CIVC)數據顯示，2018年香檳銷售數量下降1.8%至3.02億瓶，但由於價格上漲，總銷售額微升0.3%至49億歐元，創下紀錄新高。



法國及英國的整體銷量約60%，而去年度法國香檳銷量下降4.2%至1.47億瓶；英國的銷售量則跌續跌三年，按年挫3.6%至2,680萬瓶。



CIVC聯合主席Jean-Marie Barillere表示，對銷量下跌感到有點擔憂，並解釋指，受法國受黃背心示威影響，巴黎的外來遊客減少及當地家庭的消費意欲下跌，損害香檳了銷量。



報道亦指出，英國脫歐前景的不確定性，亦是導致香檳需求減少。與此同時，CIVC更表示，法國香檳正面臨來自意大利氣泡葡萄酒Prosecco的激烈競爭，後者的價錢通常較香檳便宜三到四倍。



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