配置此類股票的基金五年漲400%　領航：投資正分化

全球最大共同基金公司領航投資(Vanguard)表示，近幾年投資者對於基建概念的投資熱情正在不斷提升，數據顯示，過去5年配置基建股的基金數量大漲400%。



基建投資有着收益率高和回報穩定的優勢，但對於通脹等因素的抵禦能力並不強。



Vanguard分析師Aidan Geysen分析了從1990至2017年的投資回報和風險情況，指出基建投資和房產基金的收益比起同期的股票和債券市場高，同時基建股的波動率低於股票市場的平均情況。



對於目前市場，他稱投資者對於已經成型的項目有着高漲的投資熱情，但新設立基建項目正在全球範圍內面臨更多的阻礙。



Geysen補充，雖然有遠期項目供給的風險，但短期內基建投資在各類資產組合中的比重仍呈現了顯著的提升。

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