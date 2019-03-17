過唔到3月29日！摩通及高盛數百員工擬撤出英國

大型跨國金融機構已用行動就英國能否延遲脫歐表態！外電報道，摩根大通英國的數百名銀行家及數十名高盛的員工，已準備好在3月29日之前，遷至其他歐盟國家的辦公地點。



據悉，大約400名摩根大通銀行家準備在最後時刻搬到法蘭克福、盧森堡和都柏林，以應對英國無協議脫歐帶來的衝擊。一位知情人士稱，高盛有幾十位交易台員工亦做好了連夜搬遷的準備。



英國原定於3月29日正式脫歐，惟首相文翠珊提出的脫歐方案屢次在議會闖關失敗；而最終英國議會通過了支持延後脫歐的動議。



但值得注意的是，英國能否真正推遲脫歐，仍要視乎該國與歐盟交涉的結果。

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