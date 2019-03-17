德意志銀行與德國商業銀行承認展開合併磋商

外國媒體報道，德意志銀行與德國商業銀行承認正式展開合併磋商。



在政府暗示不會阻礙其裁員和降低成本的行動後，這兩家銀行於周日(17日)發表聲明，證實正更加深入地談論相關事宜。惟雙方同時表示，不確定最終是否會達成合併交易。



兩行合併傳聞已經流傳數月，若果成事，將會締造歐洲按資產規模計第四大銀行。事實上，兩行大力收縮投行部門後，一直無法重振營收增長，眼下又面臨經濟減速的衝擊，為此與政府多次閉門討論後，得出了自救的最佳途徑。



德意志銀行監事會的工會代表此前表示反對合併，理由是合併無法實現提升業績的目標，還會導致大量裁員。知情人士稱，如果達成協議，可能有最多30,000個職位面臨裁員風險。

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