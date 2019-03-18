古勝：炒股不炒市　勿高追

古勝在東方產經「MARKET INSIGHT」專欄中表示，上周大市算係有驚無險，皆因美國總統「侵侵」周中講話唔急於同中國簽署貿易協議，大大影響市場氣氛，幸好兩會周五閉幕，國務院總理強調經濟增速維持合理區間，且落實減稅降費，刺激中港股市重新發力。



恒指周五升160點報29,012點，全周累升783點，由於富時指數季檢生效，港股收市後U盤時段成交大增，帶動主板成交增至1,214億元。



中美貿易談判的消息繼續成為後市關鍵，若果冇乜動靜，指數要再上都幾難。部分年初已炒上的強勢股如5G概念股及中資券商股早前亦見回調，資金趨向「炒股唔炒市」模式發展。半新股或業績股有所炒作，相對地市場上願意高追的資金似乎減少。



大市衝高但重磅股唔算好上力，股王騰訊(00700)就係最好例子。早前國家廣電總局公布的第8批遊戲審批中，旗下遊戲《尋仙2》獲批，確實為股價帶來一定刺激，惟最新一期即第9批遊戲審批則未見集團上榜，股價上周亦只能夠反覆上落。



值得注意的是，騰訊上周三至五，日線圖呈3粒十字星形態，高位待變信號明顯，就算恒指重上兩萬九，但家陣高追騰訊的值博率一般，特別是集團將於周四公布業績，未入市的投資者此前只宜觀望。



友邦保險(01299)上周五公布業績，當中新業務價值按年增長22%至破紀錄的39.55億美元；新業務價值利潤率上升3.7個百分點至60%。雖然業績公布後有多間大行出報告唱好，惟股價早已偷步炒上，故周五唔少人選擇食胡，股價逆市微跌。



大行報告方面，其中美銀美林指友邦去年業績穩固，新業務價值升幅高於該行預期的21%，故維持予友邦「買入」投資評級，目標價98元。至於瑞信則認為，友邦去年業績穩固，內地業務表現強勁，香港業務增長加快，故維持「跑贏大市」評級，目標價維持在89元。策略上，友邦短期仍受制80元阻力，需要大市氣氛進一步轉佳才有力破關。



再睇睇另一隻藍籌申洲國際(02313)，股價去年9月「染藍」後雖一度回軟，但10月低見76.85元就開始反彈，今年初跟隨港股愈升愈有，上周五股價仍守喺紅底價之上，但往績市盈率已達33倍的偏高水平。



申洲為內地服裝製造商，客戶包括Nike、Adidas、Puma等國際知名運動品牌，業務收入分散世界各地，算係受中美貿易戰影響較微。加上1月將每手股數降至100股，降低咗散戶入場費，或為股價反覆向上的原因。



不過，無論質素幾好的股份，面對高估值，要再進一步向上始終有難度。尤其現時港股非大牛市，資金高追意欲唔大，大家睇睇之前的強勢板塊已可見一二，短期若失守百元關，短炒者無論賺蝕都應先行離場。

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