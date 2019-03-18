【獨家】金管新系統頻密收集數據　洽滙豐花旗等試行

香港金融管理局籌建新系統，擬更頻密收集銀行營運數據。市場消息人士透露，金管局試行透過金融監管和合規科技（RegTech）收集銀行數據。該局已承認正與9間銀行商討試行細節。據了解，當中包括主要大型銀行及金融科技發展較進取的美資銀行，牽涉按揭、私人貸款及信用卡業務。



銀行界消息人士透露，金管局首階段邀請試行新系統的銀行當中，包括滙豐等多間大型銀行，以及在金融科技領域發展趨前的花旗銀行(香港)。花旗香港發言人已向東網承認，該行為首批試驗銀行之一。



金管局發言人回覆指，現正與9間銀行討論如何以試驗性的方式，報送相關數據，並指目前的工作仍處於探討階段，具體方案仍有待進一步研究，該局會就研究所得結果制訂下一步計劃。



發言人續指，以往銀行向監管機構提供業務數據，一般以統計摘要報表形式編制，並定期提交。隨着科技和數據處理能力提高，銀行可以更頻密地提交更詳細的交易數據，讓監管機構能對銀行業務和市場運作作更迅速、深入和靈活分析，更有效協助日常監管、風險評估及金融穩定方面的監察。



據了解，新設的系統屬於分散式數據系統（Granular data system），初期提交的數據，主要涉及零售銀行的按揭貸款、私人借貸等數據。按照往時操作，銀行需透過不同渠道向金管局匯報數據，包括電郵和數據簿，甚至填寫「工作表」。



消息人士稱，當局有意藉新系統來統一匯報標準和格式，最終目標是全面應用於所有銀行，初步計劃在今年第四季正式推行。不過，由於銀行要接入金管局的新系統，需時進行技術調整，甚至要額外投入一筆資訊科技成本，對中小型銀行而言，負擔會較為顯著。



對於日後或需更頻密向金管局提交報告，有銀行界人士坦言，會加重銀行的行政壓力，惟「無法子唔去做」，最終亦會盡力滿足監管機構的要求及指令，按時呈交資料。



事實上，金管局過去亦已表示會善用RegTech促進銀行與監管機構之間的接口，該局早期亦招聘經理級別的員工，主要職責之一就是收集並制訂銀行數據。



該局副總裁阮國恒曾指，RegTech的潛在用途可包括提升系統重要性銀行數據整合，冀優化監管數據的收集系統，並透過大數據分析和人工智能，加強監管訊息分析的深度和廣度、經自動化程序簡化監管流程。

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